POL-DO: Die Polizei Oberbayern Süd sucht nach vermisster 30-Jährigen - Hinweise auf Dortmund und Lünen liegen vor

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0448 Nach einem Raub am Donnerstagnachmittag (15. Mai) in Dortmund-Mitte sucht die Polizei jetzt Zeugen. Gegen 15:30 Uhr ging ein 64-jähriger Mann aus Herdecke zu seinem geparkten Auto in der Kuhstraße. Als er in sein Auto einsteigen wollte, bedrängten zwei bislang unbekannte Männer den 64-Jährigen und forderten die Herausgabe seiner hochwertigen Armbanduhr. Da der Herdecker dieser ...

mehr