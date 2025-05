Polizei Köln

POL-K: 250526-1-K Jugendlicher in Straßenbahn bedroht - zwei Männer nach räuberischer Erpressung in Ehrenfeld gesucht

Köln (ots)

In einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung sucht die Kriminalpolizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera der Stadtbahn nach zwei Männern, die im Verdacht stehen am 6. Januar einen Jugendlichen (17) bedroht und zur Herausgabe seiner Geldbörse gezwungen zu haben.

Anschließend waren die Tatverdächtigen gegen 1.30 Uhr an der Haltestelle "Wolffsohnstraße" aus dem Wagen der Linie 3 geflüchtet und mit ihrer Beute davongelaufen. Der Überfallene war zuvor an der Haltestelle "Venloer Straße / Gürtel" in die stadtauswärtsfahrende Bahn eingestiegen.

Die Bilder der Gesuchten sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/169481

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Gesuchten geben können, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell