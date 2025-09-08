POL-OG: Sinzheim - Einbruch festgestellt

Lahr (ots) - Am vergangenen Wochenende soll es in der Europastraße zu zwei Einbrüchen in städtische Einrichtungen gekommen sein. Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Sonntag, 9 Uhr, sollen sich bislang Unbekannte Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft haben. Was hierbei entwendet wurde und die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr. ...

