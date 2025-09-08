POL-OG: Sinzheim - Einbruch festgestellt
Sinzheim (ots)
Im Zeitraum zwischen Freitag, 21 Uhr und Sonntag, 8 Uhr, soll es in der Müllhofener Straße zu einem Einbruch in eine soziale Einrichtung gekommen sein. Bislang unbekannte Täterschaft soll sich auf gewaltsame Weise Zutritt in die Geschäftsräume verschafft haben und mehrere Wertgegenstände entwendet haben. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
/th
