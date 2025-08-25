PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Lahr (ots)

Am Samstagmorgen kam es im "Christian-Trampler-Hof" zu einem Polizeieinsatz und damit einhergehenden Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte. Zunächst sollen kurz nach 4:30 Uhr zwei Männer in Streit geraten sein gegen, wobei auch Drohungen ausgesprochen worden sein sollen. Nach einer Schlichtung durch hinzugerufene Beamte des Polizeireivers Lahr kehrte ein 21-Jähriger gegen 6.15 Uhr in Begleitung weiterer Personen zurück, weshalb die Polizei erneut gerufen wurden. An der Einsatzörtlichkeit wurde der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende 21-Jährige in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte er sich jedoch und beleidigte überdies die polizeilichen Einsatzkräfte. Im Zuge einer richterlichen Anordnung wurde bei ihm eine Blutprobe erhoben - im Anschluss wurde der Aggressor in eine Gewahrsamszelle verbracht. Nun muss sich der 21-Jährige wegen mehrerer Delikte verantworten, darunter Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Die Ermittlungen dauern an.

/al

