Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Schwer verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Zell am Harmersbach (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 62-jährige Motorrad-Fahrerin schwere Verletzungen zuzog. Eine 44-jährige Audi-Fahrerin befuhr gegen 16.45 Uhr die Sportstättenstraße und wollte nach rechts auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit der vorfahrtsberechtigen Zweiradfahrerin zusammen, die auf der Hauptstraße von Oberharmersbach kommend herannahte. Die 62-Jährige konnte den Sturz trotz eines Ausweichversuches nicht mehr vermeiden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Zur Behandlung ihrer Verletzungen wurde sie in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Fahrzeug der mutmaßlichen Unfallverursacherin entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro, am Motorrad der Verletzten etwa 2.000 Euro.

/al

