Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruch, Zeugenaufruf

Baden-Baden (ots)

Im Zeitraum von Sonntag 20.30 Uhr bis Montag 1.30 Uhr ist es in der Uhlandstraße zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang in das Innere der Wohnung. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind mehrere elektronische Geräte entwendet worden, darunter mehrere Smartphones sowie eine Playstation im Wert von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zu melden.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

