Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gefasst

Erfurt (ots)

Im Rahmen ihrer Streifenfahrt wurden Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag in Erfurt auf einen Graffiti-Sprayer aufmerksam. Gegen 01:00 Uhr war ein 35-jähriger Mann gerade damit beschäftigt gewesen, sich mit bunter Farbe an der Hausfassade eines Krankenhauses zu verewigen. Er hatte bereits mehrere Buchstaben in einer Größe von etwa drei Metern hinterlassen und damit einen Schaden von ca. 1.000 Euro verursacht. Die Beamten unterbanden das weitere Vorhaben und stellten den Mann zur Rede. Dieser muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell