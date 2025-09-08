Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Motorradfahrer schwer verletzt

Ettenheim (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der L103 zwischen Ettenheimmünster und Streitberg zu einem schweren Motorradunfall. Ein 32-jähriger KRad-Fahrer war gegen 16.30 Uhr in einer Linkskurve unterwegs, als er alleinbeteiligt gegen einen Bordstein geriet und neben die Fahrbahn gestürzt sein soll. Zudem soll es zu einer Kollision mit einem Verkehrsschild gekommen sein. Der Zweiradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum geflogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

/al

