POL-OG: Oberkirch - Riskantes Überholmanöver, Zeugen gesucht
Oberkirch (ots)
Am Sonntagabend soll es auf der K5305 zu einem riskanten Überholmanöver durch einen VW-Fahrer gekommen sein. Eine 19-jährige Roller-Fahrerin soll gegen 21:30 Uhr von Erlach kommend in Richtung Zusenhofen unterwegs gewesen sein, als sie von einem noch unbekannten Golf-Fahrer überholt wurde, der sie so knapp geschnitten haben soll, dass sie folglich nach rechts von der Fahrbahn abkam.
Die Roller-Fahrerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 200 Euro.
Der mutmaßliche Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit unerkannt. Hinweise zu dem geflüchteten VW-Golf-Fahrer nehmen die Beamten des Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Rufnummer: 07841 7066-0 entgegen.
