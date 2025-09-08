Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Riskantes Überholmanöver, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Am Sonntagabend soll es auf der K5305 zu einem riskanten Überholmanöver durch einen VW-Fahrer gekommen sein. Eine 19-jährige Roller-Fahrerin soll gegen 21:30 Uhr von Erlach kommend in Richtung Zusenhofen unterwegs gewesen sein, als sie von einem noch unbekannten Golf-Fahrer überholt wurde, der sie so knapp geschnitten haben soll, dass sie folglich nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Die Roller-Fahrerin erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 200 Euro.

Der mutmaßliche Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit unerkannt. Hinweise zu dem geflüchteten VW-Golf-Fahrer nehmen die Beamten des Polizeirevier Achern/Oberkirch unter der Rufnummer: 07841 7066-0 entgegen.

/th

