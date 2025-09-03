Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Neubau

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Montag, 01. September 2025 14:00 Uhr bis Dienstag, 02. September 2025 13:00 Uhr auf das Gelände eines Neubaus in der St.-Bernhard-Straße und entwendeten Kupferfallrohre und eine Rolle Kabel. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Diebstahl von Fallrohren

In der Zeit zwischen Montag, 01. September 2025 21:00 Uhr bis Dienstag 02. September 2025 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Wohnhaus in der Straße Am Raddetal und entwendeten Dachrinnen und Fallrohre. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - versuchter Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 01. September 2025 17:00 Uhr bis Dienstag, 02. September 2025 15:00 Uhr begaben sich unbekannte auf das Gelände eines Bauhofes in der Straße Hemmelsbühren und beschädigten den Metallzaun sowie den Stacheldraht. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 01. September 2025 gegen 11:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Parken einen Hyundai Genesis in grau, welcher auf einem Parkplatz in der Angelbecker Straße abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 29. August 2025 gegen 18:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Parken einen VW Crafter, welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Linderner Straße worden war. Der Schaden wurde auf 2.500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Emstek - Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Am Dienstag, 02. September 2025 gegen 15:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Emsteker mit seinem Pkw die Halener Straße in Richtung Halen. Ein 79-jähriger Mann aus Garthe fuhr mit seinem Pkw von einem Parkplatz auf die Halener Straße, ebenfalls in Richtung Halen. Kurz darauf fuhr der 45-Jährige auf den vorausfahrenden Pkw auf. Ein Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen ergab einen Wert von 2,07 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es entstand ein Schaden von ca. 14.000,00 Euro.

