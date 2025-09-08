Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

Oberharmersbach (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13 Uhr, soll es bei einem Fahrgeschäft auf dem Festplatz Kilwi zu einer Körperverletzung gekommen sein. Zwei Männer, 24 und 28 Jahre alt, fuhren mit einem Boxauto entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und stießen im Anschluss auf das Boxauto eines Mannes, der in Begleitung eines Mädchens war. Dies soll den etwa 40-jährigen Mann so verärgerte haben, dass er aufstand und mit einer mitgeführten Umhängetasche einem der beiden Männer an das linke Ohr schlug. Im Anschluss entfernte sich der Mann mit dem Kind von der Örtlichkeit. Er soll einen Vollbart, dunkle Haare und eine Brille getragen haben. Außerdem soll er hiesigen Dialekt gesprochen haben. Zeugen, die Hinweise zu der Körperverletzung oder dem etwa 40-jährigen Mann machen können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07832 / 97592 - 0 bei der Polizei in Haslach melden. /vo

