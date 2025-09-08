PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

Oberharmersbach (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13 Uhr, soll es bei einem Fahrgeschäft auf dem Festplatz Kilwi zu einer Körperverletzung gekommen sein. Zwei Männer, 24 und 28 Jahre alt, fuhren mit einem Boxauto entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und stießen im Anschluss auf das Boxauto eines Mannes, der in Begleitung eines Mädchens war. Dies soll den etwa 40-jährigen Mann so verärgerte haben, dass er aufstand und mit einer mitgeführten Umhängetasche einem der beiden Männer an das linke Ohr schlug. Im Anschluss entfernte sich der Mann mit dem Kind von der Örtlichkeit. Er soll einen Vollbart, dunkle Haare und eine Brille getragen haben. Außerdem soll er hiesigen Dialekt gesprochen haben. Zeugen, die Hinweise zu der Körperverletzung oder dem etwa 40-jährigen Mann machen können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07832 / 97592 - 0 bei der Polizei in Haslach melden. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 12:00

    POL-OG: Rastatt - Mann mit Spielzeugwaffe / Geschädigte gesucht

    Rastatt (ots) - Die Polizei sucht nach Personen, die am Samstagabend, gegen 18 Uhr, auf der Bahnhofstraße und in der Schlossgalerie von einem 23-Jährigen mit einer sogenannten "Softair-Pistole" bedroht wurden. Ein Zeuge meldete der Polizei einen Mann, der mit einer Pistole in der Hand zunächst in der Bahnhofstraße lief und sich dann in die Schlossgalerie begab. ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:01

    POL-OG: Ettenheim - Motorradfahrer schwer verletzt

    Ettenheim (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es auf der L103 zwischen Ettenheimmünster und Streitberg zu einem schweren Motorradunfall. Ein 32-jähriger KRad-Fahrer war gegen 16.30 Uhr in einer Linkskurve unterwegs, als er alleinbeteiligt gegen einen Bordstein geriet und neben die Fahrbahn gestürzt sein soll. Zudem soll es zu einer Kollision mit einem Verkehrsschild gekommen sein. Der Zweiradfahrer wurde hierbei schwer ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:38

    POL-OG: Oberkirch - Riskantes Überholmanöver, Zeugen gesucht

    Oberkirch (ots) - Am Sonntagabend soll es auf der K5305 zu einem riskanten Überholmanöver durch einen VW-Fahrer gekommen sein. Eine 19-jährige Roller-Fahrerin soll gegen 21:30 Uhr von Erlach kommend in Richtung Zusenhofen unterwegs gewesen sein, als sie von einem noch unbekannten Golf-Fahrer überholt wurde, der sie so knapp geschnitten haben soll, dass sie folglich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren