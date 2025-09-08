Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Lahr (ots)

Nachdem sich ein 36-jähriger Gast einer Lokalität in der Lotzbeckstraße am frühen Sonntagmorgen in der Toilette eingeschlossen hatte und gegenüber dem Personal äußerte, dass er sich mit einem mitgeführten Messer selbst etwas antun wolle, wurde die Polizei gerufen. Die eingesetzte Streifenbesatzung versuchte zunächst innerhalb einer Gesprächsführung durch die verschlossene Tür, den Mann dazu zu bringen, aus der Toilette zu kommen. Da das Gespräch nach etwa 30 Minuten nicht zu einem Erfolg führte, wurde die Tür mit einem Werkzeug von außen geöffnet. Da der Mann nun von innen seine Beine gegen die Tür stemmte wurde diese, nach einiger Zeit und gutem Zureden, aufgebrochen. Im Anschluss kam es zu massiven Widerstandhandlungen des Betroffenen gegen die Polizeibeamten. Nachdem der 36-Jährige vorläufig festgenommen wurde, versuchte ein 32-jähriger Bekannter des Störenfrieds, mehrfach diesen zu befreien. Aufgrund des psychischen Zustandes des 36-Jährigen wurde er nach einer Untersuchung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Personen erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Gefangenenbefreiung und Beleidigung. /vo

