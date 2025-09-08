PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Lahr (ots)

Nachdem sich ein 36-jähriger Gast einer Lokalität in der Lotzbeckstraße am frühen Sonntagmorgen in der Toilette eingeschlossen hatte und gegenüber dem Personal äußerte, dass er sich mit einem mitgeführten Messer selbst etwas antun wolle, wurde die Polizei gerufen. Die eingesetzte Streifenbesatzung versuchte zunächst innerhalb einer Gesprächsführung durch die verschlossene Tür, den Mann dazu zu bringen, aus der Toilette zu kommen. Da das Gespräch nach etwa 30 Minuten nicht zu einem Erfolg führte, wurde die Tür mit einem Werkzeug von außen geöffnet. Da der Mann nun von innen seine Beine gegen die Tür stemmte wurde diese, nach einiger Zeit und gutem Zureden, aufgebrochen. Im Anschluss kam es zu massiven Widerstandhandlungen des Betroffenen gegen die Polizeibeamten. Nachdem der 36-Jährige vorläufig festgenommen wurde, versuchte ein 32-jähriger Bekannter des Störenfrieds, mehrfach diesen zu befreien. Aufgrund des psychischen Zustandes des 36-Jährigen wurde er nach einer Untersuchung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Personen erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Gefangenenbefreiung und Beleidigung. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 12:05

    POL-OG: Oberharmersbach - Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

    Oberharmersbach (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 13 Uhr, soll es bei einem Fahrgeschäft auf dem Festplatz Kilwi zu einer Körperverletzung gekommen sein. Zwei Männer, 24 und 28 Jahre alt, fuhren mit einem Boxauto entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und stießen im Anschluss auf das Boxauto eines Mannes, der in Begleitung eines Mädchens war. Dies soll den etwa 40-jährigen Mann so verärgerte haben, dass er ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:00

    POL-OG: Rastatt - Mann mit Spielzeugwaffe / Geschädigte gesucht

    Rastatt (ots) - Die Polizei sucht nach Personen, die am Samstagabend, gegen 18 Uhr, auf der Bahnhofstraße und in der Schlossgalerie von einem 23-Jährigen mit einer sogenannten "Softair-Pistole" bedroht wurden. Ein Zeuge meldete der Polizei einen Mann, der mit einer Pistole in der Hand zunächst in der Bahnhofstraße lief und sich dann in die Schlossgalerie begab. ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:01

    POL-OG: Ettenheim - Motorradfahrer schwer verletzt

    Ettenheim (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es auf der L103 zwischen Ettenheimmünster und Streitberg zu einem schweren Motorradunfall. Ein 32-jähriger KRad-Fahrer war gegen 16.30 Uhr in einer Linkskurve unterwegs, als er alleinbeteiligt gegen einen Bordstein geriet und neben die Fahrbahn gestürzt sein soll. Zudem soll es zu einer Kollision mit einem Verkehrsschild gekommen sein. Der Zweiradfahrer wurde hierbei schwer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren