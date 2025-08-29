PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Auf frischer Tat ertappt, Einbrecher bedroht Bewohner - Polizei nimmt 37-Jährigen fest

Konstanz (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz

Am frühen Freitagmorgen (22.08.2025) zwischen 05:20 und 06:00 Uhr verschaffte sich ein 37-jähriger Mann über ein gekipptes Fenster Zugang zu einer Wohnung im Bereich Gottlieber Straße. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und beabsichtigte, Wertgegenstände und Bargeld zu entwenden. Als die Bewohner den Eindringling bemerkten, ging dieser mit einem Messer auf sie zu und bedrohte sie. Sie konnten rechtzeitig in ein Zimmer flüchten und von dort die Polizei verständigen. Nachdem der Täter versuchte, in den Raum einzudringen, verließ er die Wohnung durch das zuvor genutzte Fenster. Auf der Anfahrt zum Einsatzort erkannten Polizeibeamte den flüchtenden Mann. Diese nahmen ihn nach kurzer Verfolgung auf frischer Tat fest. Der Tatverdächtige leistete dabei und bei allen anschließenden Maßnahmen erheblichen Widerstand, bedrohte und beleidigte die eingesetzten Polizeikräfte. Ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits zuvor versucht hatte, in eine andere Wohnung einzubrechen. Dort wurde er durch die Bewohner gestört und brach sein Vorhaben ab.

Der 37-Jährige wurde am Montag (25.08.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Auch bei dieser Maßnahme kam es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen durch den Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

