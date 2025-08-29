Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, B33) Zwei verletzte Personen bei Auffahrunfall (28.08.2025)

Konstanz, B33 (ots)

Zwei Personen sind am Donnerstagmittag infolge eines Auffahrunfalls auf der Bundesstraße 33 zwischen Konstanz und Allensbach verletzt worden. Ein 52-jähriger Hyundaifahrer bremste an der Einmündung B33/L221/Westtangente aufgrund Rot zeigender Ampel ab. Ein 45-Jähriger, der mit einem Transporter hinter dem Hyundai fuhr, erkannt die Situation zu spät und prallte in das Heck des Autos. Durch den Zusammenstoß erlitten die Beifahrer beider Fahrzeuge Verletzungen. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sowohl der Transporter als auch der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des insgesamt entstandenen Blechschadens dürfte im Bereich von rund 20.000 Euro liegen.

