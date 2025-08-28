POL-KN: (Vöhrenbach
Lkr. SBK) - 79-Jährige Autofahrerin verwechselt Gas mit Bremse
Vöhrenbach / Lkr. SBK (ots)
Am Mittwoch (27.08.25) ist es im Stadtgebiet von Vöhrenbach zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Eine 79-jährige Suzuki-Fahrerin war gegen 10:45 Uhr im Bereich Adolf-Beermann-Straße/Schützenstraße unterwegs, um ihr Auto einzuparken. Hierbei verwechselte sie das Gaspedal mit der Bremse und fuhr unkontrolliert gegen ein das Auto einer 45-jährigen Frau und anschließend gegen einen Baum. Die 79-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro. Neben der Polizei und den Rettungsdiensten war auch die Feuerwehr Vöhrenbach vor Ort.
