Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Lkr. SBK) - 79-Jährige Autofahrerin verwechselt Gas mit Bremse

Vöhrenbach / Lkr. SBK (ots)

Am Mittwoch (27.08.25) ist es im Stadtgebiet von Vöhrenbach zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Eine 79-jährige Suzuki-Fahrerin war gegen 10:45 Uhr im Bereich Adolf-Beermann-Straße/Schützenstraße unterwegs, um ihr Auto einzuparken. Hierbei verwechselte sie das Gaspedal mit der Bremse und fuhr unkontrolliert gegen ein das Auto einer 45-jährigen Frau und anschließend gegen einen Baum. Die 79-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro. Neben der Polizei und den Rettungsdiensten war auch die Feuerwehr Vöhrenbach vor Ort.

