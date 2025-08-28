POL-KN: (Donaueschingen
Lkr. SBK) - Unfall nach Fehler beim Fahrstreifenwechsel
Donaueschingen / Lkr. SBK (ots)
Am Mittwoch (27.08.25) hat sich auf der B27/L180 im Bereich Auffahrt Donaueschingen-Mitte ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignet. Ein 60-jähriger Ford-Fahrer war gegen 10:00 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen in Fahrtrichtung Donaueschingen-Nord unterwegs. Beim Wechsel auf die linke Fahrspur übersah er einen 19-jährigen Seat Fahrer, welcher sich auf dieser Fahrspur befand. Es kam zur Kollision. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von fast 20.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.
