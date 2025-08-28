POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Gaisenrain - Vorfahrt missachtet - insgesamt rund 160.000 Euro Blechschaden (27.08.2025)
Singen (ots)
Eine Autofahrerin hat bei einem Unfall auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Gaisenrain am Mittwochnachmittag einen Ferrari "zerlegt". Eine 38-Jährige fuhr mit einem VW Tiguan auf dem "Gaisenrain" in Richtung Georg-Fischer-Straße. An der Kreuzung zur Grubwaldstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ferraris eines 32-Jährigen und stieß mit dem bevorrechtigten Sportwagen zusammen. Infolge der Kollision entstand an beiden Autos Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 160.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell