Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Gaisenrain - Vorfahrt missachtet - insgesamt rund 160.000 Euro Blechschaden (27.08.2025)

Singen (ots)

Eine Autofahrerin hat bei einem Unfall auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Gaisenrain am Mittwochnachmittag einen Ferrari "zerlegt". Eine 38-Jährige fuhr mit einem VW Tiguan auf dem "Gaisenrain" in Richtung Georg-Fischer-Straße. An der Kreuzung zur Grubwaldstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ferraris eines 32-Jährigen und stieß mit dem bevorrechtigten Sportwagen zusammen. Infolge der Kollision entstand an beiden Autos Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 160.000 Euro.

