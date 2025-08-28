PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dettingen) Unbekannter entsorgt Roller in Waldstück am Bolzplatz - Polizei bittet um Hinweise (27.08.2025)

KN-Dettingen (ots)

Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen oder Wochen einen ausgeschlachteten Roller in einem Waldstück beim Bolzplatz im Moosweg entsorgt. Durch die Beschädigungen an dem dunkelblauen Zweirad der Marke Daelim sickerten seit dem Abstellen Öl und Benzin ins Erdreich.

Sachdienliche Hinweise auf den "Entsorger" oder den Eigentümer des Rollers nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

