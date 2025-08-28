Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, B314, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B314 zwischen Kommingen und Tengen - Autofahrerin betrunken - drei Personen und ein Hund verletzt (27.08.2025)

Tengen, B314 (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Mittwochabend auf der Bundesstraße 314 zwischen Kommingen und Tengen einen Unfall verursacht. Die 37-Jährige war gegen 21 Uhr mit einem Skoda von Kommingen in Richtung Tengen unterwegs. Im Bereich einer scharfen Linkskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem Mercedes eines 44-Jährigen zusammenstieß. Infolge der Kollision rissen an dem Daimler sowohl der linke hintere Reifen als auch Teile der Achse, so dass der Wagen in den Grünstreifen abkam und sich schließlich neben der Fahrbahn überschlug, ehe er auf dem Dach liegenblieb und kurz darauf Feuer fing. Der Skoda drehte sich und blieb auf der Straße liegen. Sowohl die 37-Jährige, als auch der 44-Jährige und dessen 45 Jahre alter Beifahrer erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Für einen in dem Mercedes mitfahrenden schwer verletzten Hund kam die Tierrettung vor Ort. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein Alkoholtest bei der 37-Jährigen einen Wert von zwei Promille, woraufhin sie die Beamten zur Blutentnahme begleiten musste. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

