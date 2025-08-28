Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung Schwaketenstraße/Radolfzeller Straße - Autofahrerin übersieht Radlerin (27.08.2025)

Konstanz (ots)

Glück gehabt hat eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Einmündung der Schwaketenstraße auf die Radolfzeller Straße am Mittwochmittag. Eine 85-jährige BMW-Fahrerin bog von der Radolfzeller Straße nach rechts auf die Litzelstetter Straße ein, übersah dabei die auf dem Radstreifen in dieselbe Richtung fahrende 43 Jahre alte Radlerin und stieß mit ihr zusammen. Dabei nahmen lediglich das Fahrrad und das Auto geringen Schaden. Die 43-Jährige blieb nach eigenen Angaben unverletzt, die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich jedoch trotzdem vorsorglich um die Frau.

