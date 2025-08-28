PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung Schwaketenstraße/Radolfzeller Straße - Autofahrerin übersieht Radlerin (27.08.2025)

Konstanz (ots)

Glück gehabt hat eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Einmündung der Schwaketenstraße auf die Radolfzeller Straße am Mittwochmittag. Eine 85-jährige BMW-Fahrerin bog von der Radolfzeller Straße nach rechts auf die Litzelstetter Straße ein, übersah dabei die auf dem Radstreifen in dieselbe Richtung fahrende 43 Jahre alte Radlerin und stieß mit ihr zusammen. Dabei nahmen lediglich das Fahrrad und das Auto geringen Schaden. Die 43-Jährige blieb nach eigenen Angaben unverletzt, die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich jedoch trotzdem vorsorglich um die Frau.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren