Lkr. Rottweil) - Polizei stellt drei Männer nach unerlaubtem Aufenthalt in leerstehendem Gebäude (27.08.2025)

Am Mittwochabend hat die Polizei drei Männer im ehemaligen Krankenhaus in Schramberg festgestellt, die sich dort unbefugt aufgehalten haben.

Gegen 21:45 Uhr konnten die Beamten beim Betreten des Gebäudes einen 28-Jährigen, kurz darauf weitere Männer im Alter von 24 und 29 Jahren feststellen, die sich zuvor im Inneren des leerstehenden Gebäudes bewegten.

Alle drei gaben an, das alte Gebäude aufgesucht zu haben, um es als sogenannten "Lost Place" zu filmen. Bei einem der Männer fanden die Beamten zudem Werkzeug und alte Schlüssel, die er als "Erinnerungsstücke" an sich nahm. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher, der Mann muss sich nun zusätzlich wegen Diebstahls verantworten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass derartige "Lost Places" nicht nur gefährlich sein können, etwa durch Baufälligkeit, ungesicherte Bereiche oder Schadstoffe, sondern das Betreten regelmäßig auch Straftaten nach sich ziehen kann.

