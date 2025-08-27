Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter E-Scooterfahrer bremst Radfahrer aus - 70-Jähriger stürzt und verletzt sich (26.08.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Kreuzung Schmollerstraße/Goethestraße zu einer Unfallflucht eines E-Scooterfahrers gekommen. Gegen 17.24 Uhr war ein 70-jähriger Radler aus Richtung Singen kommend auf der Schmollerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Goethestraße nahm ihm ein von links kommender Unbekannter mit einem E-Scooter die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 70-Jährige stark ab, woraufhin er zu Fall kam. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die ärztlich versorgt werden mussten. Der unbekannte Scooterfahrer hielt indes lediglich kurz an, ehe er davonfuhr. Am Fahrrad des 70-Jährigen entstand durch den Sturz Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen E-Scooterfahrer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

