POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Bodanstraße - 64-Jährige verletzt (26.08.2025)
Konstanz (ots)
Eine Fußgängerin hat bei einem Unfall auf der Bodanstraße am Dienstagvormittag schwere Verletzungen erlitten. Die 64-Jährige querte die Straße an der Fußgängerfurt und übersah dabei einen bevorrechtigten 62-Jährigen, der mit einem Citroen in Richtung Bahnhof fuhr. Das Auto erfasst die Frau, die daraufhin auf die Straße stürzte. Ein Rettungswagen brachte die sowohl durch den Aufprall am Auto als auch den Sturz schwer verletzte 64-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
