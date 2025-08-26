Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Lkr. SBK) - Einbruch in Vereinsheim, Polizei sucht Zeugen

Furtwangen im Schwarzwald / Lkr. SBK (ots)

In der Zeit von Donnerstag (21.08.25, 20 Uhr) auf Freitag (22.08.25, 15:30 Uhr) ist es in Furtwangen zu einem Einbruch in ein Vereinsheim gekommen. Im oben genannten Zeitraum drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Vereinsheim des Sportschützenvereins ein und verursachten einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Laut ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Furtwangen unter 07723 92948-0 entgegen.

