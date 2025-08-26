PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald
Lkr. SBK) - Einbruch in Vereinsheim, Polizei sucht Zeugen

Furtwangen im Schwarzwald / Lkr. SBK (ots)

In der Zeit von Donnerstag (21.08.25, 20 Uhr) auf Freitag (22.08.25, 15:30 Uhr) ist es in Furtwangen zu einem Einbruch in ein Vereinsheim gekommen. Im oben genannten Zeitraum drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Vereinsheim des Sportschützenvereins ein und verursachten einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Laut ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Furtwangen unter 07723 92948-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

