POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil) - Frontalzusammenstoß bei Überholmanöver - Autofahrerin leicht verletzt (26.08.2025)

Dornhan (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf der Landesstraße 410 zwischen Dornhan und Bettenhausen zu einem Unfall mit zwei beschädigten Autos und einer verletzten Person gekommen.

Gegen 07:15 Uhr wollte ein 27-jähriger Seat-Fahrer auf der Strecke einen vorausfahrenden Wagen überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Audi TT und stieß mit diesem zusammen. Die 26 Jahre alte Audi-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen im Nackenbereich zu, verzichtete jedoch auf eine Behandlung durch den Rettungsdienst und suchte selbstständig einen Arzt auf.

An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 14.000 Euro.

