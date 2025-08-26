Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Grauen Roller gestohlen und später beschädigt aufgefunden - Zeugen gesucht (25.08.2025)

Rottweil (ots)

Am Montag ist ein grauer Roller der Marke JINAN QINGQI an einem Firmeneingang in der Straße "Im Kapellenösch" gestohlen worden.

Der Besitzer stellte den Roller gegen 13:00 Uhr ab. Als er abends gegen 22:30 Uhr zurückkehrte, war das Zweirad verschwunden. In der Nacht gegen 00:10 Uhr fand der Besitzer seinen Roller in der Oswald-Klein-Straße wieder. Dabei stellte er fest, dass die Zündung beschädigt war, das Kennzeichen abgeschraubt und das Topcase geöffnet worden war. Offenbar versuchten Unbekannte die Sitzschale gewaltsam zu öffnen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Straße "Im Kapellenösch" oder später im Bereich der Oswald-Klein-Straße verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

