POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung vor Festzelt - Unbekannter schlägt 19-Jährigen (26.08.2025)
Singen (ots)
Am späten Montagabend ist es auf dem Veranstaltungsgelände der "Bohlinger Sichelhenke" zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 19-Jähriger geriet gegen 1 Uhr vor dem Festzelt mit einem unbekannten Mann in Streit. Im Verlauf des Disputs schubste dieser den 19-Jährigen weg und verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Dorfmitte.
Zu dem Mann ist lediglich bekannt, dass er etwa 30-40 Jahre alt und ungefähr 180 Zentimeter groß war. Bekleidet war er mit einer Lederhose und einem gelb-gestreiften Hemd.
Sachdienliche Hinweise zur Identität des unbekannten Kontrahenten nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.
