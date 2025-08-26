Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht nach Auffahrunfall an der Anschlussstelle Radolfzell in Richtung Markelfingen - Polizei sucht Zeugen (25.08.2025)

Radolfzell (ots)

Am Montagmittag ist es auf der Bundesstraße 34 an der Anschlussstelle Radolfzell zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 14 Uhr hielt eine 65-jährige Skodafahrerin von der B33 neu kommend an der Einmündung zur B34 an, um anschließend nach links in Richtung Güttingen abzubiegen. Nachdem die Frau zur Weiterfahrt ansetzte, dann jedoch wegen eines aus Richtung Radolfzell kommenden Autos erneut abbremste, touchierte ein hinter ihr fahrender Wagen leicht das Heck des Skodas. Nachdem die 65-Jährige den Aufprall vor Ort nicht als solchen wahrnahm, stellte sie erst zu Hause einen Schaden an ihrem Auto fest. Bei dem auffahrenden Wagen soll es sich um ein rotes Modell gehandelt haben, näheres ist nicht bekannt.

Zeugen des Auffahrunfalls oder gar der Auffahrende selbst, der den Zusammenstoß unter Umständen ebenfalls nicht als Unfall einordnete, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell