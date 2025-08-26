Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter Radfahrer verletzt Fußgänger mit heißem Wasser - Polizei sucht Zeugen (25.08.2025)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagabend in der Strandbadstraße ereignet hat. Gegen 18.30 Uhr war ein 19-Jähriger auf dem Fuß- und Radweg zwischen Radolfzell und Markelfingen unterwegs. Auf Höhe der Kläranlage kam ihm ein unbekannter Radler entgegen, der zunächst vorbeifuhr, dann jedoch umdrehte und den 19-Jährigen im Vorbeifahren mit heißem Wasser aus einer mitgeführten silbernen Flasche oder Thermoskanne übergoss. Anschließend setzte der Unbekannte seinen Weg in Richtung Radolfzell fort. Der junge Mann erlitt durch den Angriff Verbrennungen am Unterarm, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.

Zu dem unbekannten Radfahrer ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze lange Hose und eine graue Sweatjacke trug. Zudem war er mit einem Mountainbike unterwegs.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, denen der Radler gegen 18.30 Uhr im Bereich des Fuß- und Radwegs aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Revier Radolfzell zu melden.

