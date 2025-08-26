Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, K6180, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der K6180 zwischen Ursaul und Besetze - unbekannter Motorradfahrer streift Auto und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (25.08.2025)

Stockach, K6180 (ots)

Zu einer Unfallflucht am Montagmittag auf der Kreisstraße 6180 zwischen Stockach und Zoznegg sucht die Polizei Zeugen. Gegen 13.30 Uhr war eine 35-jährige Skodafahrerin von Stockach in Richtung Zoznegg unterwegs. Zwischen Besetze und Ursaul kam ihr ein unbekannter Motorradfahrer entgegen, der den Außenspiegel ihres Wagens streifte. Infolgedessen schlug der Spiegel gegen die Scheibe der Fahrertür, die dadurch zerbrach. Ohne Anzuhalten setzte der unbekannte Biker seine Fahrt anschließend einfach in Richtung Stockach fort.

Vor Ort stellte die Polizei Fahrzeugteile sicher, die von einer Maschine des Herstellers BMW stammen und zum Verursacherfahrzeug gehören könnten.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Motorradfahrer nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell