Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Drei Einbrüche in einer Nacht

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich dieselben noch unbekannten Täter brachen in der Nacht zum Samstag (26.04.2025) in drei Gebäude ein, die jeweils am Ortsrand von Hemmingen liegen.

In zwei Fällen verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft durch Einschlagen einer Scheibe gewaltsam Zutritt in eine Vereinsgaststätte sowie in ein Firmengebäude. In der Vereinsgaststätte in der Eberdinger Straße durchwühlte die Täterschaft mehrere Schubladen und entwendete eine Musikbox. Weiteres Diebesgut ist bislang unbekannt. Im Firmengebäude in der Dieselstraße gelangten die bislang unbekannten Täter über ein seitlich gekipptes Fenster in weitere Räumlichkeiten und versuchten anschließend eine Bürotür aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

Die bislang unbekannte Täterschaft betrat zudem noch einen offenstehenden Biergarten in "Unter der Glems" und begab sich in den dortigen Küchenbereich. Dort wurde der mit einem Schloss gesicherte Kühlschrank gewaltsam aufgerissen, zwei Bierflaschen entnommen, getrunken und anschließend auf den Boden geworfen.

Neben diesen drei Einbrüchen wurde auch eine Scheibe in einem Jugendhaus in der Dieselstraße eingeschlagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die unbekannte Täterschaft nicht ins Objekt gelang.

Der entstandene Sachschaden in allen Gebäuden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Ditzingen, Telefon 01756 4352 0 und der Polizeiposten Schwieberdingen, Telefon 07150 383753 0 nehmen telefonisch oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell