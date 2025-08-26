Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autotür unachtsam geöffnet - Radfahrerin stürzt und verletzt sich (25.08.2025)

Singen (ots)

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Uhlandstraße am Montagnachmittag verletzt worden. Ein 37-jähriger Maseratifahrer parkte am rechten Fahrbahnrand. Anschließend öffnete er die Fahrertür und übersah dabei eine von hinten kommende 60-jährige Radfahrerin. Die Frau prallte gegen die Tür und stürzte. Sie zog sich Verletzungen zu, so dass sie zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam.

