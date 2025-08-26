Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen

Lkr. Tuttlingen) - Unbekannte stehlen Bronzeschmuck von mehreren Gräbern (23.08.2025)

Deilingen (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben Unbekannte auf dem Friedhof in Deilingen mehrere Gegenstände aus Bronze von verschiedenen Gräbern entwendet.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen unter Tel. 07426-1240 zu melden.

