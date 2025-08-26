POL-KN: (Deilingen
Lkr. Tuttlingen) - Unbekannte stehlen Bronzeschmuck von mehreren Gräbern (23.08.2025)
Deilingen (ots)
Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben Unbekannte auf dem Friedhof in Deilingen mehrere Gegenstände aus Bronze von verschiedenen Gräbern entwendet.
Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen unter Tel. 07426-1240 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell