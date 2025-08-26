Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau

Lkr. Tuttlingen) - Zwei Autos nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit (25.08.2025)

Mühlheim an der Donau (ots)

Am Montagmittag sind in der Donaustraße zwei Autos nach einem Zusammenstoß erheblich beschädigt worden.

Gegen 13:30 Uhr wollte eine 51-Jährige von der Winkelstraße nach rechts auf die bevorrechtigte Donaustraße abbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden VW T-Roc einer 52-Jährigen. Im Kreuzungsbereich stießen beide Wagen zusammen.

An beiden Autos, einem Mercedes der A-Klasse und dem VW T-Roc, entstand ein Schaden von jeweils rund 10.000 Euro. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell