POL-KN: (Mühlheim an der Donau
Lkr. Tuttlingen) - Zwei Autos nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit (25.08.2025)
Mühlheim an der Donau (ots)
Am Montagmittag sind in der Donaustraße zwei Autos nach einem Zusammenstoß erheblich beschädigt worden.
Gegen 13:30 Uhr wollte eine 51-Jährige von der Winkelstraße nach rechts auf die bevorrechtigte Donaustraße abbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden VW T-Roc einer 52-Jährigen. Im Kreuzungsbereich stießen beide Wagen zusammen.
An beiden Autos, einem Mercedes der A-Klasse und dem VW T-Roc, entstand ein Schaden von jeweils rund 10.000 Euro. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
