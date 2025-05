POL-PDWIL: Brand eines Teleskopladers

Veldenz (ots) - Am 07.05.2025 kam es in der Zeit zwischen 14:20 Uhr und 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Grafenstraße in Veldenz. Ein auf dem Parkplatz der Kirche abgestellter weißer Van wurde hierbei durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige ...

