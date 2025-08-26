Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L221) Unfall auf der L221 zwischen Litzelstetten und der Einmündung zur B33 - drei Personen verletzt (26.08.2025)

Konstanz, L221 (ots)

Drei Personen sind bei einem Unfall auf der Landesstraße 221 zwischen Litzelstetten und der Einmündung zu Bundesstraße 33 am Dienstagmittag verletzt worden. Eine 23-Jährige war mit einem Mercedes der A-Klasse von Litzelstetten in Richtung B33 unterwegs. Kurz hinter der Brücke der Kindlebildstraße geriet die junge Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich frontal mit einem BMW eines 67-Jährigen, der einen Zusammenstoß trotz des Versuchs Auszuweichen nicht mehr verhindern konnte. In der Folge geriet der BMW in das Bankett und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Der Mercedes drehte sich, stieß in die aufsteigende Böschung und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung ebenfalls auf der Straße zum Stehen. Sowohl die beiden Fahrer als auch eine in dem BMW mitfahrende 65-Jährigen erlitten dabei Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An den beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 22.000 Euro.

