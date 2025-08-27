Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, A81

Lkr. Rottweil) - Verstorbene Person nach Wohnmobilbrand auf Autobahnparkplatz (26.08.2025)

Zimmern ob Rottweil, A81 (ots)

Am Dienstagnachmittag ist auf dem Parkplatz "Eschachtal West" an der Autobahn 81 ein Wohnmobil in Brand geraten, bei dem eine Person ums Leben gekommen ist.

Gegen 15:30 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, die einen brennenden Wagen auf dem Autobahnparkplatz meldeten. Die Feuerwehr löschte das Feuer und entdeckte im Inneren des Wohnmobils einen Leichnam. Auch ein verbranntes Tier befand sich in dem Fahrzeug.

Die Hintergründe des Brandes sind noch unklar. Die Identität der verstorbenen Person steht bislang nicht zweifelsfrei fest, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachten oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel.: 0741/477-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell