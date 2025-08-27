Polizeipräsidium Konstanz

Epfendorf, A81

Lkr. Rottweil) - Metallrohr fällt von Ladefläche - zwei Autos beschädigt - Verursacher flüchtig (26.08.2025)

Epfendorf, A81 (ots)

Am Dienstagabend hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf ein Metallrohr verloren und dadurch einen Unfall verursacht.

Gegen 18:40 Uhr befuhren ein roter Mini Cooper S und ein grauer BMW 3er den linken Fahrstreifen der Autobahn, als ein etwa 60 Zentimeter langes Metallrohr von der Ladefläche eines vorausfahrenden Kleintransporters auf die Fahrbahn fiel. Der Mini überfuhr das Rohr, das anschließend auf den BMW schleuderte. An beiden Wagen entstanden starke Beschädigungen, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Der unbekannte Transporter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern unter Tel. 0741 34879-0 zu melden.

