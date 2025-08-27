Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böttingen

Lkr. Tuttlingen) - Schwarzer Audi Q5 gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (27.08.2025)

Böttingen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch ist in der Panoramastraße ein schwarzer Audi Q5 gestohlen worden.

Zwischen 23:00 Uhr und 06:00 Uhr entwendeten Unbekannte das vor einem Wohnhaus in einem Carport abgestellte Auto. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen nutzten die Täter möglicherweise eine sogenannte "Funkstreckenverlängerung", um das Funksignal des schlüssellosen Zugangssystems (Keyless) abzufangen und den Wagen zu öffnen sowie zu starten.

Hinweise der Polizei:

- Lagern Sie Keyless-Schlüssel nicht in der Nähe von Türen oder Fenstern, damit das Funksignal nicht unbemerkt verlängert werden kann.

- Nutzen Sie nach Möglichkeit Funkblocker-Hüllen oder spezielle Boxen, die das Signal abschirmen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Panoramastraße gesehen oder Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 / 9318-0 zu melden.

