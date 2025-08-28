PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Braunenberger Straße zwischen Nenzingen und Windegg - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (27.08.2025)

Stockach (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall auf der Braunenberger Straße zwischen Nenzingen und Windegg am Mittwochmittag entstanden. Ein 23-jähriger Audifahrer und eine entgegenkommende 26-Jährige mit einem Renault gerieten im Kurvenbereich beide zu weit nach links und touchierten sich infolge dessen seitlich. Durch den Aufprall kamen die Autos jeweils nach rechts von der Straße ab und landeten in der Böschung des Straßengrabens. Sowohl der Audi als auch der Renault waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren