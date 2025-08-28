Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Braunenberger Straße zwischen Nenzingen und Windegg - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (27.08.2025)

Stockach (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall auf der Braunenberger Straße zwischen Nenzingen und Windegg am Mittwochmittag entstanden. Ein 23-jähriger Audifahrer und eine entgegenkommende 26-Jährige mit einem Renault gerieten im Kurvenbereich beide zu weit nach links und touchierten sich infolge dessen seitlich. Durch den Aufprall kamen die Autos jeweils nach rechts von der Straße ab und landeten in der Böschung des Straßengrabens. Sowohl der Audi als auch der Renault waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

