PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Hindelwangen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung am Busbahnhof - 32-Jähriger gerät mit unbekannter Frau aneinander (27.08.2025)

Stockach, Hindelwangen (ots)

Am Mittwochabend ist es am Busbahnhof in der Meßkircher Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein 32-Jähriger mit einer fremden Frau aneinander. Im Zuge des verbalen Disputs schubste die Unbekannte den 32-Jährigen schließlich, woraufhin dieser zu Fall kam und sich dabei verletzte. Beim Eintreffen der Polizei war die Frau nicht mehr vor Ort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren