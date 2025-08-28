Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Hindelwangen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung am Busbahnhof - 32-Jähriger gerät mit unbekannter Frau aneinander (27.08.2025)

Stockach, Hindelwangen (ots)

Am Mittwochabend ist es am Busbahnhof in der Meßkircher Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein 32-Jähriger mit einer fremden Frau aneinander. Im Zuge des verbalen Disputs schubste die Unbekannte den 32-Jährigen schließlich, woraufhin dieser zu Fall kam und sich dabei verletzte. Beim Eintreffen der Polizei war die Frau nicht mehr vor Ort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

