POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Austraße - braunen Renault Megane gestreift und geflüchtet (24./27.08.2025)

Konstanz (ots)

Rund 5.000 Euro Blechschaden sind die Folgen einer Unfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch an einem auf der Austraße geparkten Auto hinterlassen hat. Der Unbekannte touchierte den auf Höhe der Hausnummer 62 abgestellten braunen Renault Megane und fuhr anschließend einfach weiter, ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

