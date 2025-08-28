PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Austraße - braunen Renault Megane gestreift und geflüchtet (24./27.08.2025)

Konstanz (ots)

Rund 5.000 Euro Blechschaden sind die Folgen einer Unfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch an einem auf der Austraße geparkten Auto hinterlassen hat. Der Unbekannte touchierte den auf Höhe der Hausnummer 62 abgestellten braunen Renault Megane und fuhr anschließend einfach weiter, ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren