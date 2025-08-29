Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen - 46-Jährige verletzt (28.08.2025)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagmorgen sind auf der Leipziger Straße zwei Radfahrer zusammengestoßen. Eine 46-Jährige wechselte von der Straße auf den angrenzenden Radweg und kollidierte dort mit einer 22-Jährigen. Die jüngere der beiden Frauen blieb unverletzt. Die 46-Jährige kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

