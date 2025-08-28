Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Autofahrer kracht nach medizinischem Notfall in Gebäude (28.08.2025)

Am Donnerstagmittag ist ein Autofahrer in der Schützenstraße nach einem medizinischen Notfall mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und frontal in ein Gebäude im Schlößleweg gefahren.

Der 58-Jährige erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen während der Fahrt einen medizinischen Notfall, wodurch er die Kontrolle über einen Mercedes der GLC-Klasse verlor und gegen die Wand eines Fitnessstudios prallte. Der Wagen drang mit dem Frontbereich in das Gebäude ein und verursachte erheblichen Sachschaden.

Der Mann kam nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro, der Schaden am Gebäude wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Einsturzgefahr mussten die Räumlichkeiten zwischenzeitlich geräumt werden. Die Feuerwehr sicherte die beschädigte Fassade provisorisch ab.

Zum Zeitpunkt des Unfalls hielten sich in dem betroffenen Trainingsbereich keine Personen auf, sodass sich niemand Drittes verletzte.

