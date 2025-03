POL-PDWIL: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2024 der Polizeiinspektion Bitburg

Daun (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag, etwa in der Zeit zwischen 21 Uhr und 03 Uhr, in eine Zahnarztpraxis in der Ortsmitte Kelberg ein. Hierbei wurden hochwertige zahnärztliche Geräte entwendet. Die Schadenssumme kann noch nicht genau beziffert werden, bewegt sich aber im fünfstelligen Bereich. Durch das gewaltsame Einbrechen müssen die Täter erheblichen Lärm verursacht ...

