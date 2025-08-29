POL-KN: (Villingen
VS
Lkr. SBK) - Vorfahrt missachtet, Unfall, 10.000 Euro Schaden
Villingen / VS / Lkr. SBK (ots)
Am Donnerstag (28.08.25) ist es in Villingen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein 38-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 21:30 Uhr die Güterbahnhofstraße in Richtung Marbacher Straße. An der dortigen Einmündung (Marbacher Straße/ Altstadtstraße/ Güterbahnhofstraße) missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 35-jährigen Mercedes-Fahrerin und es kam zur Kollision. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.
