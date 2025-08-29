PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld
Lkr. SBK) - Unfallflucht auf Klinik-Parkplatz, Polizei sucht Zeugen

Königsfeld / Lkr. SBK (ots)

Am Donnerstag (28.08.25) ist es zwischen 07:30 und 15:15 Uhr in Königsfeld zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein noch unbekannter Autofahrer beschädigte auf einem Parkplatz in der Parkstraße vermutlich beim Ein-/Ausparken einen abgestellten KIA und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in St. Georgen unter 07724 9495-00 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

