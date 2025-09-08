Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B3 auf Höhe einer Firmeneinfahrt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 80-jährigen Fahrradfahrer und einem Pkw. Da der Radfahrer die Bundesstraße überqueren wollte, soll ein Pkw-Fahrer angehalten haben, um den Senior das Passieren der Straße zu ermöglichen. Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer soll an dem haltenden Pkw vorbeigefahren und dabei mit dem Fahrradfahrer zusammengestoßen sein. Der 80-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben und den Pkw-Fahrer, der anhielt um den Radfahrer das Überqueren zu ermöglichen, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion in Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 / 680-0 zu melden.

