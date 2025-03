Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Gasflaschen

Thalfang (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, den 25.03.2025, ca. 18:00 Uhr bis Donnerstag, den 27.03.2023, ca. 08:55 Uhr kam es im Bereich des ortsansässigen Getränkevertrieb "Getränke Paradies" in der Bahnhofstraße in Thalfang zu einem Einbruchsdiebstahl in einen freistehenden Gasflaschen-Container. Hierbei versuchte(n) der/die unbekannte(n) Täter sich Zutritt zu dem Gittercontainer zu verschaffen, in dem er/sie das Vorhängeschloss der Eingangstür zur Halle, vermutlich mit einem Schneidewerkzeug, aufschnitt(en). Dem/den Täter(n) gelang es letztlich, in den Container einzudringen und aus dem Container 15 gefüllte Gasflaschen zu entwenden. Der durch den Einbruchsdiebstahl entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Ortslage Thalfang gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

