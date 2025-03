Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auseinandersetzung in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Abend des 26. März kam es um 20 Uhr in der Nähe des Kiosks am Nahe-Center im Stadtteil Oberstein zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Laut Angaben des Geschädigten wurde er von mehreren Jugendlichen angegriffen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die Ermittlungen zu den beteiligten Jugendlichen dauern an. Ein Beteiligter wird wie folgt beschrieben: - ca 18-20 Jahre alt - ca. 175cm groß - europäisches Erscheinungsbild - rötliche Haare und rötlicher Bart Durch vor Ort angetroffene Zeugen konnten die Beteiligten bisher nicht identifiziert werden - die Rede ist von zwei unbekannten Jugendlichen. Die Polizei Idar-Oberstein sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zu dieser Auseinandersetzung bzw. den Beteiligten geben können.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell